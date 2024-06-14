МВФ примет транш для Украины на 2,2 миллиарда долларов: Марченко назвал дату
Совет директоров МВФ должен принять решение о выделении Украине очередного транша помощи Украине. На этот раз его сумма будет составлять 2,2 миллиарда долларов.
Когда примут транш
Уже на заседании 28 июня Совет директоров Международного валютного фонда примет решение о предоставлении Украине очередного транша. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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При этом, Марченко отметил, что Украина впервые в программах МВФ подошла к четвертому пересмотру. Ранее фонд прекращал финансирование до этого, поскольку обязательства не выполнялись.
Мы ожидаем успешного заседания "борда" 28 июня. После этого мы получим транш.
По его же словам, в июне также ожидается транш от ЕС на 1,9 миллиарда евро по программе Ukraine Facility.
Также мы активно ведем переговоры с нашими американскими партнерами. В ближайшее время мы получим от них первый транш помощи. Это позволит нам полностью профинансировать все расходы в ближайшие месяцы. И уже к сентябрю у нас будет определенная перспектива по финансированию других расходов, – сказал Марченко.
Транш от МВФ: что известно
- Миссия Международного валютного фонда, которая работала в Варшаве с 27 по 31 мая 2024 года, согласовала с украинскими властями условия для очередного транша кредита в рамках программы EFF.
- Договоренность об условиях транша должна получить одобрение Совета директоров МВФ. После этого Украина сможет получить финансирование на сумму 1 669,82 миллиона СПЗ (около 2,2 миллиарда долларов по текущему курсу).
- Также достигнуты согласования по обновленному пакету экономических и финансовых мер, направленных на поддержку макроэкономической стабильности и поддержку экономических реформ в будущем.