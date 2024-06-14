МВФ примет транш для Украины на 2,2 миллиарда долларов: Марченко назвал дату

Совет директоров МВФ должен принять решение о выделении Украине очередного транша помощи Украине. На этот раз его сумма будет составлять 2,2 миллиарда долларов.

Когда примут транш

Уже на заседании 28 июня Совет директоров Международного валютного фонда примет решение о предоставлении Украине очередного транша. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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При этом, Марченко отметил, что Украина впервые в программах МВФ подошла к четвертому пересмотру. Ранее фонд прекращал финансирование до этого, поскольку обязательства не выполнялись.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Мы ожидаем успешного заседания "борда" 28 июня. После этого мы получим транш.

По его же словам, в июне также ожидается транш от ЕС на 1,9 миллиарда евро по программе Ukraine Facility.

Также мы активно ведем переговоры с нашими американскими партнерами. В ближайшее время мы получим от них первый транш помощи. Это позволит нам полностью профинансировать все расходы в ближайшие месяцы. И уже к сентябрю у нас будет определенная перспектива по финансированию других расходов, – сказал Марченко.

Транш от МВФ: что известно