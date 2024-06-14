Когда примут транш
Уже на заседании 28 июня Совет директоров Международного валютного фонда примет решение о предоставлении Украине очередного транша. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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При этом, Марченко отметил, что Украина впервые в программах МВФ подошла к четвертому пересмотру. Ранее фонд прекращал финансирование до этого, поскольку обязательства не выполнялись.
Мы ожидаем успешного заседания "борда" 28 июня. После этого мы получим транш.
По его же словам, в июне также ожидается транш от ЕС на 1,9 миллиарда евро по программе Ukraine Facility.
Также мы активно ведем переговоры с нашими американскими партнерами. В ближайшее время мы получим от них первый транш помощи. Это позволит нам полностью профинансировать все расходы в ближайшие месяцы. И уже к сентябрю у нас будет определенная перспектива по финансированию других расходов, – сказал Марченко.
Транш от МВФ: что известно
- Миссия Международного валютного фонда, которая работала в Варшаве с 27 по 31 мая 2024 года, согласовала с украинскими властями условия для очередного транша кредита в рамках программы EFF.
- Договоренность об условиях транша должна получить одобрение Совета директоров МВФ. После этого Украина сможет получить финансирование на сумму 1 669,82 миллиона СПЗ (около 2,2 миллиарда долларов по текущему курсу).
- Также достигнуты согласования по обновленному пакету экономических и финансовых мер, направленных на поддержку макроэкономической стабильности и поддержку экономических реформ в будущем.