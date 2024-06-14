Коли ухвалять транш

Уже на засіданні 28 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду прийме рішення про надання Україні чергового траншу. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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При цьому, Марченко наголосив, що Україна вперше в програмах МВФ підійшла до четвертого перегляду. Раніше фонд припиняв фінансування до цього, оскільки зобов’язання не виконувалися.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Ми очікуємо успішного засідання "борду" 28 червня. Після цього ми отримаємо транш.

За його ж словами, у червні також очікується транш від ЄС на 1,9 мільярда євро за програмою Ukraine Facility.

Також ми активно ведемо переговори з нашими американськими партнерами. Найближчим часом ми отримаємо від них перший транш допомоги. Це дозволить нам повністю профінансувати всі видатки в найближчі місяці. І вже до вересня у нас буде певна перспектива щодо фінансування інших видатків, – сказав Марченко.

Транш від МВФ: що відомо