Коли ухвалять транш
Уже на засіданні 28 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду прийме рішення про надання Україні чергового траншу. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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При цьому, Марченко наголосив, що Україна вперше в програмах МВФ підійшла до четвертого перегляду. Раніше фонд припиняв фінансування до цього, оскільки зобов’язання не виконувалися.
Ми очікуємо успішного засідання "борду" 28 червня. Після цього ми отримаємо транш.
За його ж словами, у червні також очікується транш від ЄС на 1,9 мільярда євро за програмою Ukraine Facility.
Також ми активно ведемо переговори з нашими американськими партнерами. Найближчим часом ми отримаємо від них перший транш допомоги. Це дозволить нам повністю профінансувати всі видатки в найближчі місяці. І вже до вересня у нас буде певна перспектива щодо фінансування інших видатків, – сказав Марченко.
Транш від МВФ: що відомо
- Місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала у Варшаві з 27 по 31 травня 2024 року, узгодила з українською владою умови для чергового траншу кредиту в рамках програми EFF.
- Домовленість про умови траншу повинна отримати схвалення Ради директорів МВФ. Після цього Україна зможе отримати фінансування на суму 1 669,82 мільйона СПЗ (близько 2,2 мільярда доларів за поточним курсом).
- Також досягнуті узгодження щодо оновленого пакета економічних та фінансових заходів, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності та підтримку економічних реформ у майбутньому.