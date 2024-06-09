Наприклад, незначне послаблення гривні у травні пов'язане з активізацією бюджетних видатків. Про це 24 Каналу розповів економіст та член ради НБУ Василь Фурман, додавши, що коли різні експерти дають прогнози, щодо курсу гривні на рівні 40 – 41 гривня за долар, то це лише їхня особиста думка, адже Нацбанк не дає таких прогнозів.

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Чи може гривня "впасти" найближчим часом

Окрім того, на курс гривні також впливають наступні чинники:

зменшилося надходження валюти від експортерів агропромислового комплексу на тлі вичерпання врожаїв минулого року;

лібералізація на валютному ринку;

сезонність – в окремі періоди гривня посилюється, в інші – послаблюється.

Чи може бути в Україні посилення гривні? Мабуть, може, але ми маємо не забувати, що зараз є війна й великий розбаланс валютного ринку, який Нацбанк покриває своїми інтервенціями. Чи буде "гривнепад"? Ні, не буде, тому що ситуація на валютному ринку повністю під контролем Національного банку. Чи буде банківська система в Україні стійкою? Звичайно буде,

– підкреслив економіст.

Він наголосив, що дуже важливо довіряти гривні. Наприклад, коли купують військові облігації та у такий спосіб фінансують нашу перемогу, бо ці кошти йдуть на фінансування військово-промислового комплексу. Тоді як зовнішня фінансова допомога витрачається більше на гуманітарні цілі та відбудову.

"Ситуація під повним контролем Національного банку. Інфляція також, вона є невеликою сьогодні – 3,9%", – наголосив економіст.

Чому золотовалютні запаси зменшилися на понад 3 мільярди

Також на послаблення гривні у травні вплинуло зменшення міжнародних резервів України на понад 3 мільярди доларів. Утім, за словами Фурмана, це прогнозоване скорочення і в червні, коли Україна отримуватиме міжнародні транші, вони зростатимуть.

Так, Нацбанк продав ці 3 мільярди золотовалютних резервів для підтримання стійкості валютного ринку. Отже, ті коливання гривні, які ми бачимо – не є загрозливими.

"Після переходу до керованої гнучкості ми бачимо позитивні зрушення на валютному ринку. Наприклад, в останні місяці обсяг торгів на валютному ринку без участі Національного банку збільшився більше ніж у 3,5 раза, ніж коли був фіксований курс. Множинність курсів взагалі зникла, а різниця між готівковим та безготівковим курсом є дуже незначною і коливається у межах близько 1%", – підсумував економіст.

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