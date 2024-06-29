МВФ одобрил решение о транше в 2,2 миллиарда долларов для Украины

Международный валютный фонд одобрил очередной транш для Украины. Впоследствии наше государство получит 2,2 миллиарда долларов.

Совет директоров МВФ завершил четвертый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования для Украины. Украине выделили 2,2 миллиарда долларов.

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Украинская экономика устойчива

Средства будут направлены на бюджетную поддержку. В ведомстве отметили, что несмотря на сложные условия, показатели Украины в рамках программы EFF остаются высокими.

Все количественные критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные ориентиры на конец июня были выполнены вовремя или с небольшим опозданием, – отметили в МВФ.

Там также отметили, что несмотря на то, что перспективы остаются туманными, украинская экономика демонстрирует устойчивость. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность директору МВФ Кристалине Георгиевой и всей команде за эту поддержку. Он также отметил о подготовке к пятому пересмотру программы с МВФ осенью.

Кроме этого, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности.