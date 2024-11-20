Деньги от ООН будут: сколько получит Украина на продовольственную поддержку
ООН продолжит предоставление продовольственной поддержки Украине. Эти средства помогут обеспечить потребности уязвимых категорий населения и поддержать продовольственную безопасность в условиях войны.
Сколько получит Украина от ВПП ООН
Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы ООН утвердил промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы с бюджетом 2,1 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Читайте также: Что будет с размером соцвыплат в 2025 году
Как рассказал Шмыгаль, план включает гуманитарную помощь, поддержку населения, разминирование и укрепление экспорта сельхозпродукции.
План предусматривает предоставление гуманитарной помощи, поддержку общественного населения, продолжение процесса разминирования и поддержку экспортного потенциала Украины в поставках сельхозпродукции на международные рынки.
Что известно о помощи от ООН
В Украине началась новая волна программы денежной помощи от ООН, что привело к увеличению количества лиц, которые могут получить эту поддержку. Кроме предыдущих получателей, помощь смогут получить лица, которые не имеют права на пенсию, а также взрослые и дети с инвалидностью, которые соответствуют следующим критериям:
- проживают в зонах, где продолжаются или могут произойти боевые действия;
- получают социальную помощь не более 3 250 гривен в месяц;
- не получают помощь на проживание для ВПЛ;
- не получают другой международной денежной поддержки.
Обратите внимание! Размер помощи зависит от конкретной ситуации.