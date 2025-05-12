ЕС выделит Украине еще 900 миллионов евро на вооружение из замороженных российских активов

Европейский Союз планирует предоставить Украине дополнительные 900 миллионов евро на закупку вооружения и боеприпасов. Средства будут направлены из сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов, находящихся в юрисдикции ЕС.

Средства на оружие из российских активов

Об этом заявил заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних дел Чарльз Фрис во время открытия второго форума оборонной промышленности Украина-ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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По словам Фриса, это решение дополняет недавнее объявление премьера Эстонии Каи Каллас об инвестиции в размере 1 миллиарда евро в поддержку оборонного сектора Украины.

Важно! Новые 900 миллионов евро замороженных российских активов будут направлены именно на закупку оружия и боеприпасов в ближайшие две недели.

Фрис отметил, что общий объем поддержки Евросоюза для Украины и ее оборонной промышленности сейчас составляет 3,3 миллиарда евро.

Он также сообщил, что на прошлой неделе во Львове был подписан ряд контрактов, и теперь эти средства пойдут на развитие высокотехнологичных секторов оборонного производства - в частности на изготовление беспилотников и ракет.

К слову! ЕС пообещал направить 1 миллиард евро из доходов замороженных российских активов на закупку оружия у украинских производителей. Кроме того, в начале апреля посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявляла, что Евросоюз ожидает второй транш доходов от замороженных российских активов – в размере 2,1 миллиарда евро. Основная часть этих средств также будет направлена на закупку оружия и систем противовоздушной обороны для Украины.