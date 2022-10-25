Украина получит от ЕС 18 миллиардов евро помощи, - Урсула фон дер Ляен

В 2023 году Европейский Союз планирует выделять в поддержку Украины 1,5 млрд евро ежемесячно, что за год составит 18 млрд евро.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила сегодня во время выступления на Международной конференции экспертов по восстановлению Украины. Она подчеркнула, что в течение 2023 года Украина будет ежемесячно нуждаться в стабильной помощи для закрытия неотложных потребностей.

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Украина нуждается в немедленной помощи и быстром восстановлении и восстановлении. Эта помощь необходима для выживания ежедневно, чтобы платить минимальные потребности каждый день, денежное содержание для военных и сил безопасности, зарплаты для учителей и врачей в больницах и сельской местности, пенсии для пенсионеров и другие неотложные выплаты.

– заметила фон дер Ляен.

Согласно оценке международных финансовых институций и Украины, необходимо иметь от 3 до 5 миллиардов евро ежемесячно только для того, чтобы покрыть эти текущие расходы. Это станет возможным благодаря помощи Европейского Союза, Соединенных Штатов и международных финансовых институтов.

Я убеждена, что это верно, если ЕС примет справедливую долю помощи Украине. Я работаю со странами-членами, чтобы Евросоюз мог поддержать Украину ресурсами до 1,5 миллиарда евро ежемесячно войны, что в сумме будет составлять около 18 миллиардов евро в 2023 году.

– добавила президент ЕС.

Стабильная и инклюзивная поддержка

Урсула фон дер Ляен добавила, что Еврокомиссия видит в восстановлении и помощи Украины три ключевых пункта:

Первое – Украина должна получать постоянную и постоянную поддержку от партнеров как на неотложные расходы, так и на долгосрочные программы.

Второе – должна быть создана соответствующая архитектура такой помощи, чтобы она была более широкой и инклюзивной.

Третье – учитывая, что Украина получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС, Евросоюз должен поддержать все усилия Украины на ее пути к полноценному членству в Европейском Союзе.

Напомним, ранее мы сообщали , что поддержка партнеров играет ключевую роль для поддержки украинской экономики. В настоящее время 60% расходов из украинского бюджета уходят на оборону государства. Поэтому, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, помощь от ЕС необходима для выживания финансовой системы и осуществления социальных выплат.



Международная конференция экспертов по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, привлекла лучших специалистов со всего мира. Эти специалисты предложат стратегию послевоенного восстановления Украины, которая станет основой для конкретных программ по реконструкции и восстановлению Украины при участии международного сообщества.