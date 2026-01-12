Украина получит помощь от Норвегии: сколько средств выделяет Осло

В понедельник, 12 января, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о выделении Украине 4 миллиардов крон (400 миллионов долларов). Деньги предусмотрены для энергетического сектора и функционирования государства.

Что известно о новой помощи от Норвегии?

Об этом он Эйде заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, пишет 24 Канал со ссылкой на министра в соцсети Х.

Сегодня я объявляю, что Норвегия выделит 400 миллионов долларов на поддержку насущных потребностей Украины этой зимой, сказал МИД Норвегии,

– сказал Эспен Барт Эйде.

Согласно его словам:

дома должны быть обогреты; еда – приготовлена; дети – учиться; государственные служащие – получать зарплату; система здравоохранения – продолжать работать.

Как отмечается на сайте ведомства Норвегии, средства будут направлены на энергетический сектор и на обеспечение функционирования украинского государства. Оба направления являются приоритетными сферами норвежской поддержки Украины и теми видами помощи.

Сегодня в Киеве минус 16 градусов мороза. Мы можем только представить, насколько холодно, когда электроэнергия появляется и исчезает, а часто ее нет по шесть часов подряд. Это средства, в которых Украина остро нуждается и которые нужны ей именно сейчас,

– говорится на сайте.

Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде отметил, что несколько раз в неделю Россия атакует инфраструктуру, обеспечивающую электроснабжение обычных людей в Украине. Обеспечение того, чтобы украинцы могли согреваться, готовить пищу и жить более-менее нормальной жизнью, является чрезвычайно важным для того, чтобы они могли и в дальнейшем выдерживать эту войну.

Подчеркивается, что важно максимально сохранять энергетическое производство и укреплять его устойчивость.

Существует потребность в финансировании закупки газа, который может быть поставлен в кратчайшие сроки. В то же время необходимо ремонтировать разрушенную инфраструктуру и закупать запасные части,

– добавил Эйде.

Украина рассматривает Норвегию как надежного партнера в энергетическом секторе. Норвежская поддержка закупки газа и оборудования будет способствовать энергетической безопасности в течение зимы и поддержке энергогенерации.

Норвежский вклад будет направлен через проверенных партнеров, в частности Европейский банк реконструкции и развития и Energy Community.

Бюджетный дефицит Украины в 2025 году, в частности, покрывался за счет кредита под обеспечение доходов от замороженных российских активов. Норвежская поддержка функционирования государства поможет облегчить ситуацию до момента, когда заработает кредитный механизм, о котором страны ЕС договорились накануне Рождества.

Важно! Норвежские средства будут направлены через многодонорский фонд Всемирного банка и будут использоваться для выплаты заработных плат учителям, медицинским работникам и государственным служащим, а также для выплаты пенсий и социальной помощи.

Что еще известно о Норвегии?