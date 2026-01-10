О таком глава государства рассказал в интервью для Bloomberg, передает 24 Канал.
Как Зеленский прокомментировал военную поддержку от партнеров?
Президент считает, что помощь от союзников должна быть более решительной. Определяющую роль в этом играют Соединенные Штаты. Так, поставки вооружения для эффективного противодействия российской армии может остановить Кремль.
Однако сейчас Украина испытывает определенный дефицит вооружения, в том числе и из-за того, что Киев до сих пор не получил обещанное количество систем Patriot и боеприпасов для них.
Комментируя заявления отдельных европейских лидеров о необходимости возобновления диалога с Москвой, Зеленский отметил, что не возражает против контактов Европы с Россией – при условии, что Кремль будет осознавать серьезность этих разговоров. По его словам, сейчас важно, что давление со стороны США сохраняется, а Европа все активнее говорит о гарантиях безопасности.
Я не против того, чтобы Европа вела разговоры с Россией, особенно сейчас, когда есть американское давление и когда Европа начала говорить о гарантиях безопасности. Мы приближаемся к финальному этапу, даже если пока не до конца понимаем, каким именно он будет,
– отметил президент.
Какие страны оказывают вооруженную поддержку Украине?
С начала полномасштабного вторжения Литва передала Украине военную помощь на сумму более 1 миллиарда евро. Более 300 миллионов евро из этой суммы было направлено на укрепление оборонного потенциала Украины в течение первого года реализации двустороннего соглашения по безопасности.
На днях президент Румынии Никушор Дан отметил, что Румыния сосредотачивается на логистической помощи, подготовке и обучении украинских военных как на собственной территории, так и в других государствах Европы в сотрудничестве с их армиями. Также речь идет об участии в совместных оборонных и вооруженных программах.
В то же время Швеция и Бельгия заявили о готовности присоединиться к обеспечению мира в Украине после прекращения огня, предоставив авиационную поддержку. В частности, Швеция рассматривает возможность использования истребителей Gripen, а Бельгия планирует сосредоточиться на привлечении авиации и флота, а также на подготовке украинских военнослужащих.