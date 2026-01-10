Про таке глава держави розповів в інтерв'ю для Bloomberg, передає 24 Канал.
Як Зеленський прокоментував військову підтримку від партнерів?
Президент вважає, що допомога від союзників має бути більш рішучою. Визначальну роль у цьому відіграють Сполучені Штати. Так, постачання озброєння для ефективної протидії російській армії може зупинити Кремль.
Однак зараз Україна відчуває певний дефіцит озброєння, зокрема й через те, що Київ досі не отримав обіцяну кількість систем Patriot та боєприпасів для них.
Коментуючи заяви окремих європейських лідерів щодо необхідності відновлення діалогу з Москвою, Зеленський наголосив, що не заперечує проти контактів Європи з Росією – за умови, що Кремль усвідомлюватиме серйозність цих розмов. За його словами, нині важливо, що тиск з боку США зберігається, а Європа дедалі активніше говорить про гарантії безпеки.
Я не проти того, щоб Європа вела розмови з Росією, особливо зараз, коли є американський тиск і коли Європа почала говорити про безпекові гарантії. Ми наближаємося до фінального етапу, навіть якщо поки не до кінця розуміємо, яким саме він буде,
– зазначив президент.
Які країни надають збройну підтримку Україні?
Від початку повномасштабного вторгнення Литва передала Україні військову допомогу на суму понад 1 мільярд євро. Понад 300 мільйонів євро з цієї суми було спрямовано на зміцнення оборонного потенціалу України впродовж першого року реалізації двосторонньої безпекової угоди.
Днями президент Румунії Нікушор Дан зауважив, що Румунія зосереджується на логістичній допомозі, підготовці та навчанні українських військових як на власній території, так і в інших державах Європи у співпраці з їхніми арміями. Також ідеться про участь у спільних оборонних та озброєних програмах.
Водночас Швеція та Бельгія заявили про готовність долучитися до забезпечення миру в Україні після припинення вогню, надавши авіаційну підтримку. Зокрема, Швеція розглядає можливість використання винищувачів Gripen, а Бельгія планує зосередитися на залученні авіації та флоту, а також на підготовці українських військовослужбовців.