Про таке глава держави розповів в інтерв'ю для Bloomberg, передає 24 Канал.

Як Зеленський прокоментував військову підтримку від партнерів?

Президент вважає, що допомога від союзників має бути більш рішучою. Визначальну роль у цьому відіграють Сполучені Штати. Так, постачання озброєння для ефективної протидії російській армії може зупинити Кремль.

Однак зараз Україна відчуває певний дефіцит озброєння, зокрема й через те, що Київ досі не отримав обіцяну кількість систем Patriot та боєприпасів для них.

Коментуючи заяви окремих європейських лідерів щодо необхідності відновлення діалогу з Москвою, Зеленський наголосив, що не заперечує проти контактів Європи з Росією – за умови, що Кремль усвідомлюватиме серйозність цих розмов. За його словами, нині важливо, що тиск з боку США зберігається, а Європа дедалі активніше говорить про гарантії безпеки.

Я не проти того, щоб Європа вела розмови з Росією, особливо зараз, коли є американський тиск і коли Європа почала говорити про безпекові гарантії. Ми наближаємося до фінального етапу, навіть якщо поки не до кінця розуміємо, яким саме він буде,

– зазначив президент.

Які країни надають збройну підтримку Україні?