Один миллиард долларов от США: Украина получит часть нового пакета помощи

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении более 1 миллиарда долларов на гуманитарную помощь и помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий для ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы (ВПП). Поддержка будет оказываться в рамках новых глобальных рамочных грантов, предусматривающих оказание жизненно необходимой помощи в более чем 40 странах.

Что известно о пакете помощи от США

Это, в частности, касается и Украины, о чем можно узнать из официального заявления Государственного департамента Соединенных Штатов.

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Более 218 миллионов долларов помощи для ЮНИСЕФ и более 800 миллионов долларов для ВПП являются вторым и третьим в серии глобальных грантов Государственного департамента США для надежных и проверенных организаций-исполнителей.

Согласно заявлению, эти гранты заменяют прежнюю модель фрагментированного и дублирующегося индивидуального финансирования, которое:

создавали чрезмерные административные расходы;

непредсказуемость для исполнителей;

снижали эффективность из-за распыления ресурсов между многочисленными конкурирующими приоритетами.

Подчеркивается, что новые гранты "отражают новую модель гуманитарной помощи, основанную на оперативности, подотчетности, измеримом воздействии и устранении бюрократического расточительства".

Организации-исполнители могут быстро мобилизоваться, в некоторых случаях в течение 24 часов, гарантируя, что средства американских налогоплательщиков без задержек поступают тем, кто в них нуждается.

Направляя ресурсы организациям, которые соответствуют строгим стандартам эффективности и обеспечивают измеримые результаты, Соединенные Штаты стимулируют гуманитарную систему в целом к внедрению эффективности, прозрачности и подотчетности, которых ожидают американские налогоплательщики,

– говорится в заявлении.

ЮНИСЕФ и ВПП будут использовать это финансирование для оказания многосекторальной помощи в соответствии со своими мандатами в следующих сферах:

продовольствия;

питания;

здравоохранения;

защиты детей;

логистики;

водоснабжение;

санитарии.

Это касается стран, где сохраняется значительный уровень гуманитарных потребностей, в частности Эфиопии, Мьянмы и Украины.

Подчеркивается, что помощь будет предоставляться с использованием той же методологии "гиперприоритезации", которая уже доказала свою эффективность в рамках инициативы "Гуманитарная перезагрузка!", обеспечивая направление ресурсов в первую очередь на самые острые нужды.

Более подробная информация о выделении помощи Украине, в частности о сумме, пока отсутствует.

Что еще известно о помощи Украине

Во вторник, 16 мая, стало известно, что новую поддержку Украине выделил Европейский Союз. ЕС направит 75 миллионов евро грантовой помощи на восстановление защиты на ЧАЭС.

А на прошлой неделе — 12 мая — Международный валютный фонд одобрил выделение денежного транша для Украины. Об этом, в частности, сообщили в НБУ.