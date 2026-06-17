Що відомо про пакет допомоги від США

Це, зокрема, стосується й України, про що можна дізнатися з офіційної заяви Державного департаменту Сполучених Штатів.

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Понад 218 мільйонів доларів допомоги для UNICEF та понад 800 мільйонів доларів для WFP є другим та третім у серії глобальних грантів Державного департаменту США для надійних та перевірених організацій-виконавців.

Згідно з заявою, ці гранти замінюють попередню модель фрагментованих та дубльованих індивідуальних фінансувань, які:

створювали надмірні адміністративні витрати;

непередбачуваність для виконавців;

зменшували ефективність через розпорошення ресурсів між численними конкуруючими пріоритетами.

Наголошується, що нові гранти "відображають нову модель гуманітарної допомоги, побудовану на швидкості, підзвітності, вимірюваному впливі та усуненні бюрократичного марнотратства".

Організації-виконавці можуть швидко мобілізуватися, у деяких випадках протягом 24 годин, гарантуючи, що кошти американських платників податків без затримок надходять тим, хто їх потребує.

Спрямовуючи ресурси до організацій, які відповідають суворим стандартам ефективності та забезпечують вимірювані результати, Сполучені Штати стимулюють ширшу гуманітарну систему до впровадження ефективності, прозорості та підзвітності, яких очікують американські платники податків,

– йдеться у заяві.

UNICEF та WFP використовуватимуть це фінансування для надання багатосекторальної допомоги відповідно до своїх мандатів у сферах:

продовольства;

харчування;

охорони здоров'я;

захисту дітей;

логістики;

водопостачання;

санітарії.

Це стосується країн, де зберігається значний рівень гуманітарних потреб, зокрема Ефіопія, М'янма та Україна.

Підкреслюється, що допомога надаватиметься з використанням тієї ж методології "гіперпріоритезації", яка вже довела свою ефективність у межах "Гуманітарного перезавантаження!, забезпечуючи спрямування ресурсів насамперед на найгостріші потреби.

Більше інформації про виділення допомоги Україні, зокрема сума, наразі невідомі.

Що ще відомо про допомогу для України

У вівторок, 16 травня, стало відомо, що нову підтримку для України виділив Європейський Союз. ЄС спрямує 75 мільйонів євро грантової допомоги на відновлення захисту на ЧАЕС.

А минулого тижня – 12 травня – Міжнародний валютний фонд погодив виділення грошового траншу для України. Про це, зокрема, повідомили в НБУ.