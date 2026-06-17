Що відомо про майбутній фонд

При цьому понад половину цієї суми вже пообіцяли надати майбутні учасники фонду, розповіли Reuters обізнані з перемовинами джерела.

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За їхніми словами, цей спеціальний фонд має надати економічну мотивацію для підписання остаточної угоди про завершення війни як для США, так і для Ірану.

Фінансуватиметься фонд коштом внесків виключно приватного сектору. Жодних державних коштів або грантів у ньому не буде.

Новий механізм буде саме інвестиційним фондом, а не програмою відбудови чи виплати компенсацій Ірану. Взяти участь у фінансуванні вже погодилися компанії з кількох країн:

США;

країн Перської затоки;

Азії;

Південної Америки;

та Африки.

Інвестиції планують спрямувати в енергетику, логістику, промисловість та транспорт. Кошти надходитимуть різними способами – через гарантування кредитів, відкриття кредитних ліній або пряме фінансування відновлення об'єктів, пошкоджених під час війни.

Втім, фонд не запрацює до моменту укладення остаточної угоди.

Його створять лише після підписання остаточної угоди. Протягом цих 60 днів адміністратори фонду працюватимуть з іранською стороною та інвесторами над підготовкою і визначенням конкретних проєктів,

– повідомило джерело.

До слова, спочатку Тегеран вимагав від США 400 мільярдів доларів компенсації за збитки, завдані війною. Однак Вашингтон відмовився надавати такі кошти. Після чого й виникла ідея створити такий фонд.

Чому Ірану важливі ці кошти

Для Ірану цей фонд може стати порятунком економіки. Річ у тім, що з часу Ісламської революції 1979 року країна отримувала дуже обмежені обсяги іноземних інвестицій. Основною причиною були санкції та напружені відносини із Заходом.

Через це багато секторів економіки розвивалися значно повільніше, ніж могли б. За оцінками міжнародних аналітиків, тривала ізоляція особливо болісно вдарила по енергетичному сектору.

Водночас експерти зазначають, що Іран має значний потенціал для швидкого економічного зростання. Країна володіє:

другою за величиною у світі доведеною базою запасів природного газу;

четвертими за обсягом запасами нафти;

диверсифіковану промислову базу;

та понад 92 мільйони населення.

У разі послаблення санкцій і повернення іноземних інвесторів низка галузей може отримати новий імпульс для розвитку.

Нагадаємо, США та Іран погодили рамкову мирну угоду щодо припинення війни. Президент Дональд Трамп заявив, що вона передбачає, зокрема, відкриття Ормузької протоки.

Офіційний меморандум про порозуміння сторони можуть підписати вже у п'ятницю, 19 червня, у Женеві.