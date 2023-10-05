Иск к ВТО "на паузе", саммит в Гранаде: Минэкономики заявило о важных переговорах с ЕС

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка приехал в Брюссель с визитом. Он заявил, что Украина "заморозила" иск в ВТО, поскольку ведет переговоры с пограничными странами и ЕС.

Также Качка рассказал об успешной интеграции украинского сельского хозяйства в ЕС. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Продовольственная безопасность – одна из тем саммита в Гранаде

Торговый представитель рассказал, что на саммите в испанском городе Гранда президент Украины будет обсуждать глобальную продовольственную безопасность и усиление роли Украины в ней.

"Вы знаете, что один из краеугольных элементов формулы мира президента Зеленского есть продовольственная безопасность – второй пункт из десяти. В нашем разговоре с партнерами мы видим, что фактически есть универсальная поддержка из всех государств по этому пункту", – сказал Качка.

Он подчеркнул, что своими атаками Россия делает опасной торговлю в Черном море. По его словам, Украина прилагает усилия, чтобы обеспечить максимальный экспорт зерновых и масличных культур и поддержка ЕС чрезвычайно важна в этом вопросе.

Жалоба в ВТО на паузе, переговоры продолжаются

Тарас Качка заявил, что Украина поставила "на паузу" иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии. По его словам, сейчас Киев вместе с приграничными странами и ЕС ищет общее решение, и все ограничения будут устранены в ближайшее время.

Эта проблема будет устранена в ближайшие недели и месяцы. Будет много новостей о том, как меняется режим лицензирования. Это будет очень активная работа. И потому очевидно, что наши споры в ВТО пока на паузе, пока мы ищем практическое решение,

– сказал Тарас Качка.

Торговый представитель подчеркнул, что Украина имеет 60 дней для консультаций и переговоры продолжаются. В Киеве хотят найти комплексное решение, чтобы продемонстрировать единство между Украиной и Польшей и ЕС и Украиной и ЕС.

"Несмотря на то, что жалобы, которые мы направили, они против конкретных государств-членов, включая Польшу, это – системный вопрос наших отношений с ЕС. Наша цель – подчеркнуть, что ЕС и Украина имеют одинаковый подход к торговым соглашениям", – сказал Качка.

Тарас Качка считает, что Киев и Варшава смогут вернуться к переговорам после парламентских выборов в Польше. Кроме того, он отметил, что сейчас нет массивного давления на экспорт на внутренний рынок Польши и это подтверждает отсутствие запросов на лицензии на экспорт от украинских компаний.

Мы используем это время, чтобы показать, что в реальности четкий интерес украинских экспортеров – просто экспортировать в те государства-члены ЕС, где запрос на украинские товары действительно высок,

– сказал он.

Тарас Качка заверил, что Украина ведет двусторонние переговоры со столицами соседних государств-членов ЕС, чтобы "найти решение, которое сохранит компетенцию институтов Европейского Союза".

Торговый представитель Украины заявил, что работа в рамках координационной платформы по украинской сельхозпродукции продолжается. На следующей неделе состоится очередная встреча. Отвечая на вопрос, Качка подтвердил, что некоторые государства отсутствовали на определенных встречах, но это не "системная проблема".

Тарас Качка отметил, что с начала введения запретов на импорт украинского зерна в пять государств-членов ЕС Киев достиг немало успехов. В частности, Украина урегулировала таможенное оформление товаров, следующих транзитом через пять соседних стран.

"Мы видим, что ни одна страна этот транзит не запрещает. Это большое совместное достижение", – сказал торговый представитель.

По его словам, единственный открытый вопрос – когда могут быть открыты рынки соседних стран для украинских товаров. Впрочем, Качка называл это "минимальной проблемой", поскольку Украина не продает в этом регионе много зерновой продукции. Однако это вопрос функционирования торговли между Украиной и ЕС.

Качка отметил, что украинская сторона заинтересована экспортировать свое зерно в государства-члены ЕС, которые действительно нуждаются в этой продукции. Он прогнозирует, что рынок "успокоится" этой осенью и Украина и ЕС вернутся к нормальным торговым потокам. Кроме этого, значительная часть украинской сельскохозяйственной продукции экспортируется через порты Черного моря в Румынию, балтийские порты, а также доставляется по железной дороге и автотранспорту.

Украина готовится к вступлению в ЕС: фермеры работают на евростандартах

Тарас Качка заявил, что украинское сельское хозяйство становится ближе к ЕС. По его словам, Украина пытается использовать современные технологии в сельском хозяйстве, а также технологии, которые помогают это развивать.

Мне очень жаль, когда кто-то пытается умалять роль украинского сельского хозяйства, говоря, что оно не отвечает требованиям ЕС. Это не так,

– сказал он.

Торговый представитель заявил, что важно обеспечить параллельную интеграцию сельского хозяйства вместе с запуском переговоров о вступлении. По его словам, Украина уже добивается успехов.

"Мы закупили много посевного материала, средств защиты растений из ЕС. Многие вещи в ежедневном производстве мяса базируются на технологиях ЕС. Мы импортируем много пищевых продуктов из ЕС, а также экспортируем. Поэтому мы уже интегрируемся быстрыми темпами, не только с точки зрения классической торговли, но и с точки зрения цепей снабжения", – сказал Тарас Качка.

Замминистра отметил, что у Украины нет "плана Б", кроме вступления в ЕС. По его словам, украинское сельское хозяйство в определенной степени помогает достичь целей аграрной политики ЕС, которые некоторые игроки внутри Европейского Союза считают обременительными.

"Вы видите дебаты о будущем общей аграрной политики. В Европарламенте и среди европейских институтов раздаются голоса о том, что это слишком сложно для финансирования со стороны ЕС. Но если вы объединитесь с украинской продовольственной системой, с украинскими поставками или продукцией, возможно, будет легче достичь климатических целей, системы продовольственной безопасности и прибыльности ЕС", – сказал он.

Утка прокомментировал и новость о том, что после вступления в ЕС Украина может получить 96,5 миллиарда евро в рамках Совместной сельскохозяйственной политики ЕС в течение семи лет. По его словам, появившийся в медиа документ указывает на то, что процесс расширения "требует комплексной переоценки общей аграрной политики как таковой".

Качка отметил, что сначала стоит дождаться политических решений и начать переговоры о вступлении. Он подчеркнул, что украинское сельское хозяйство развивается по европейским принципам, поэтому различия между аграрной политикой Украины и ЕС "не столь велики".

"Именно поэтому я думаю, что дискуссия о вступлении будет касаться того, как обеспечить плавную интеграцию украинской аграрной политики в общую аграрную политику ЕС с теми целями, которые ставит перед сельским хозяйством сам ЕС. Поэтому я считаю, что любые разговоры о субсидиях есть преждевременными", – сказал он.