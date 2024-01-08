Цена войны: из-за российского вторжения Украина потеряла треть ВВП
Источник:Мы Украина
Несмотря на то, что военное положение негативно влияет на макроэкономические показатели Украины, НБУ в 2023 году не осуществлял эмиссию гривны для покрытия бюджетного дефицита. О том, какой была экономика Украины в 2023 году – читайте дальше.
С чем столкнулась экономика Украины в 2023 году
Из-за полномасштабного вторжения России Украина потеряла треть ВВП, а также 20% территории. В то же время миграционный поток стал самым большим со времен Второй мировой войны.
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Об этом рассказал глава Национального банка Украины – Андрей Пышный. Также в прошлом году объемы внутренних заимствований вдвое превысили результаты 2022 года.
Критическая зависимость Украины от международной финансовой помощи остается. Этот источник для нас принципиально важен.
Внутренний долг и эмиссия гривны: что известно
Глава Национального банка рассчитывает, что 2024 год также удастся пройти без дополнительной эмиссии.Заметьте! В 2022 году эмиссия составила 400 миллиардов гривен.
Восстановление внутренних заимствований, а также ряд других подготовленных мер позволяет НБУ говорить о наличии запасного плана для украинского бюджета.
Мы 2023 год прожили без эмиссионной гривны. Бюджетный дефицит финансируется не за счет печати денег, и это была стратегическая цель, которую команда НБУ ставила перед собой.
Также в 2023 году удалось возобновить функционирование внутреннего долгового рынка. Для Украины это очень важно, ведь облигации внутреннего государственного займа, в том числе военные, — источник, за счет которого финансируется бюджетная потребность.