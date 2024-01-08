Цена войны: из-за российского вторжения Украина потеряла треть ВВП

Несмотря на то, что военное положение негативно влияет на макроэкономические показатели Украины, НБУ в 2023 году не осуществлял эмиссию гривны для покрытия бюджетного дефицита. О том, какой была экономика Украины в 2023 году – читайте дальше.

С чем столкнулась экономика Украины в 2023 году

Из-за полномасштабного вторжения России Украина потеряла треть ВВП, а также 20% территории. В то же время миграционный поток стал самым большим со времен Второй мировой войны.

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Об этом рассказал глава Национального банка Украины – Андрей Пышный. Также в прошлом году объемы внутренних заимствований вдвое превысили результаты 2022 года.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Критическая зависимость Украины от международной финансовой помощи остается. Этот источник для нас принципиально важен.

Внутренний долг и эмиссия гривны: что известно

Глава Национального банка рассчитывает, что 2024 год также удастся пройти без дополнительной эмиссии.

В 2022 году эмиссия составила 400 миллиардов гривен.

Восстановление внутренних заимствований, а также ряд других подготовленных мер позволяет НБУ говорить о наличии запасного плана для украинского бюджета.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Мы 2023 год прожили без эмиссионной гривны. Бюджетный дефицит финансируется не за счет печати денег, и это была стратегическая цель, которую команда НБУ ставила перед собой.

Также в 2023 году удалось возобновить функционирование внутреннего долгового рынка. Для Украины это очень важно, ведь облигации внутреннего государственного займа, в том числе военные, — источник, за счет которого финансируется бюджетная потребность.