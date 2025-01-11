"Газпром" обещал Фицо поставлять газ в обход Украины: какие существуют варианты

"Газпром" обещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо возобновить поставки газа в Словакию. Однако у страны есть и другие возможности, что стало сейчас главной темой обсуждений.

Обещание возобновить поставки газа там Фицо и лично Путин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SITA.

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Откуда Словакия может поставлять газ

По словам Роберта Фицо "Газпром" заверил его, что будет доставлять газ другим путем в обход Украины.

Оппозиция же критикует его за то, что он не договорился о диверсификации поставок газа.

Фицо также сказал, что обещание получить газ он получил в частности от Путина.

Я говорил с Путиным о контракте между нами и "Газпромом", в котором сказано, что они должны как-то поставлять нам газ,

– заявил Фицо.

Slovak Gas Industry (SPP) гарантирует своим клиентам непрерывные поставки газа. Компания уже подписала контракты с BP, ExxonMobil, Shell, ENI и RWE. Председатель компании Войтех Ференц говорит, что Словакия сможет отказаться от российского газа с территории Украины.

Словакия имеет газопроводное сообщение со всеми своими соседями. Таким образом, природный газ можно транспортировать с любого направления. Преимущественным альтернативным транспортным маршрутом в зимний сезон является газопровод из Германии через Австрию или Чехию с достаточной свободной или уже зарезервированной транспортной мощностью.

Получать газ Словакия может и из "Турецкого потока" через Болгарию, Сербию и Венгрию. Есть сообщение и с Италией через Хорватию, наименее вероятным выглядит транзит газа из Польши из-за высокой цены.

Словакия также наполнила свои газовые хранилища. Газа должно хватать для ее потребления.

Проблема для Словакии только в том, что все альтернативные Украине пути будут дороже. Компания предусматривает, что заплатит на 90 миллионов евро больше в этом году. А в случае холодной зимы, мол, возможен дефицит газа во всем ЕС.

Напомним, Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии в Украину. Однако словацкий государственный оператор SEPS продолжит поставлять электроэнергию в Украину, несмотря на угрозы премьер-министра.