Украина купит российские атомные реакторы в Болгарии

Украина одобрила закупку российских реакторов в Болгарии для Хмельницкой АЭС. На сегодняшнем заседании за это проголосовало 261 депутат.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает 24 Канал, власти Украины приняли решение о покупке атомных реакторов в Болгарии. Расходы на него составят 1 миллиард долларов.

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По словам нардепа, речь идет только о покупке реакторов, а не о начале строительства атомного блока. Кроме того, как отмечает нардеп, реакторы российского производства.