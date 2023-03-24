Украина заработала на продаже арестованного аммиака, принадлежавшего россиянам
Источник:Бюро экономической безопасности Украины
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало российский аммиак. От продажи Украина получила 1,32 миллиарда гривен.
Украина реализовала российский аммиак
В БЭБ рассказали, что аммиак принадлежит компаниям и физическим лицам из России. Имущество было арестовано, чтобы предотвратить продажу и выведение этих актов за границу.
Читайте также Сколько средств нужно для восстановления Украины: оценка Всемирного банкаПо результатам продажи пяти партий аммиака весом около 42 тысяч тонн АРМА получило более 1,32 миллиарда гривен.
Куда пойдут средства от продаж
С целью максимально быстрого перечисления этих средств для нужд ВСУ по согласованию с правительством они перечисляются на приобретение военных облигаций. Совместными усилиями обеспечиваем финансирование и поддержку ВСУ. Вместе приближаем нашу победу над российским агрессором,
– отметил директор БЭБ Вадим Мельник.
В ведомстве отметили, что Главным подразделением детективов БЭБ, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора, осуществляется досудебное расследование в 22 уголовных производствах, по признакам уголовных правонарушений в экономической сфере субъектами хозяйственной деятельности, бенефициарными собственниками которых являются граждане РФ и Белоруссии.