Украина заработала на продаже арестованного аммиака, принадлежавшего россиянам

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало российский аммиак. От продажи Украина получила 1,32 миллиарда гривен.

Украина реализовала российский аммиак

В БЭБ рассказали, что аммиак принадлежит компаниям и физическим лицам из России. Имущество было арестовано, чтобы предотвратить продажу и выведение этих актов за границу.

Читайте также Сколько средств нужно для восстановления Украины: оценка Всемирного банка

Куда пойдут средства от продаж

По результатам продажи пяти партий аммиака весом около 42 тысяч тонн АРМА получило более 1,32 миллиарда гривен.

С целью максимально быстрого перечисления этих средств для нужд ВСУ по согласованию с правительством они перечисляются на приобретение военных облигаций. Совместными усилиями обеспечиваем финансирование и поддержку ВСУ. Вместе приближаем нашу победу над российским агрессором,

– отметил директор БЭБ Вадим Мельник.

В ведомстве отметили, что Главным подразделением детективов БЭБ, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора, осуществляется досудебное расследование в 22 уголовных производствах, по признакам уголовных правонарушений в экономической сфере субъектами хозяйственной деятельности, бенефициарными собственниками которых являются граждане РФ и Белоруссии.

Общая ориентировочная стоимость всех активов России и Белоруссии (физических и юридических лиц) арестованных сотрудниками БЭБ составляет более 41 миллиарда гривен.