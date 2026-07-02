Украина открывает новые рынки: Индия может начать импорт украинской продукции

Украина продолжает работать над расширением экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Азии. В ходе переговоров в Женеве стороны обсудили открытие индийского рынка для украинского молока, мяса и другой продукции.

Украина активизировала переговоры об экспорте в Индию

В ходе рабочего визита в Женеву глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук провел двусторонние переговоры с представителями Индии, Индонезии и Таиланда, сообщили в Кабмине. Основной темой встреч стало расширение доступа украинской продукции на новые внешние рынки и ускорение согласования ветеринарных и санитарных процедур.

Смотрите также Уроки блокировки Ормуза: как Ближний Восток готовится к худшему сценарию в проливе

В Госпродпотребслужбе отмечают, что открытие новых рынков является одним из приоритетных направлений работы. Это позволяет украинским производителям диверсифицировать экспорт, увеличивать объемы продаж за рубеж и укреплять позиции аграрного сектора.

Особое внимание стороны уделили сотрудничеству с Индией. В ходе переговоров обсудили завершение процедур, необходимых для открытия индийского рынка для украинского молока и молочных продуктов, яичной продукции, а также согласование сертификата на экспорт рептилий и амфибий.

Какие товары Украина планирует экспортировать в Индию

Отдельным направлением переговоров стал вопрос экспорта украинского мяса птицы, свинины и продукции из них. Процедуры по открытию этих рынков были начаты еще в 2020–2021 годах, однако до сих пор не завершены.

Представители Индии сообщили о готовности дополнительно проработать этот вопрос, объяснить причины задержки и определить дальнейшие шаги для завершения необходимых процедур.

В то же время индийская сторона выразила заинтересованность в открытии украинского рынка для мяса буйволов и молочной продукции. Украина отметила, что рассмотрение этого вопроса зависит от эпизоотической ситуации, в частности от рисков, связанных со вспышками ящура.

Также стороны обсудили перспективы взаимного открытия рынков для продукции птицеводства и яиц. Согласование соответствующих ветеринарных сертификатов должно существенно упростить экспортные процедуры для украинских производителей.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что выход на рынок Индии, который является одним из крупнейших потребительских рынков мира, может стать важным драйвером развития украинского аграрного экспорта. В то же время успешное завершение ветеринарных и санитарных процедур станет ключевым условием для расширения двусторонней торговли.

Моди хочет особых условий: Индия затягивает торговое соглашение с США

Недавно мы сообщали, что Индия стремится получить преимущество над конкурентами перед тем, как запустить долгожданное торговое соглашение с США. Такое решение было принято после того, как страны согласовали рамочную основу будущего договора.