Украина экспортировала рекордное количество мороженого: спрос на него стремительно растет
Источник:Украинская ассоциация аграрного экспорта
В 2023 году Украина существенно нарастила экспорт мороженого. Продажи на внешних рынках достигли почти 10 тысяч тонн, что на 44% больше, чем в 2022 году.
Куда Украина экспортирует мороженое
Общий доход от экспорта мороженого в 2023 году вырос на 67% и достиг рекордных 32 миллионов долларов.
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Большинство мороженого было продано в страны Евросоюза, где выручка составила более 19 миллионов долларов. Это – 60% от общего экспорта.
Сколько мороженого приобрели разные страны в 2023 году:
- Молдова – 2 301 тонну;
- Германия 1 909 тонн;
- Польша – 1 873 тонны;
- Израиль – 963 тонны;
- Литва – 509 тонн;
- Чехия – 425 тонн.
Экспорт в 2024 году
В первом квартале 2024 года экспорт украинского мороженого вырос на 23%, достигнув 2 тысяч тонн. Это принесло стране доход в более 7 миллионов долларов, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом.Заметьте! Большинство доходов происходит из Германии, Польши и Молдовы, которые вместе формируют около 60% выручки.
Кроме того, наблюдается расширение экспорта на рынки таких стран как Саудовская Аравия, Филиппины, Малайзия и Сингапур. Развитие рынков в различных регионах может способствовать стабилизации валютных поступлений, несмотря на сезонные колебания производства и потребления мороженого.