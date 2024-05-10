Морским коридором в Украине прошло более 45 миллионов тонн грузов

За почти девять месяцев работы Украинского морского коридора через него прошло около 1 600 судов. Они транспортировали из портов Большой Одессы 45 миллионов тонн грузов.

Что Украина транспортирует морем

Преимущественно морским коридором перевозилась продукция от украинских аграриев, предназначенная для глобальных продовольственных рынков.

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Более 30 миллионов тонн украинской агропродукции было доставлено в 38 стран мира. В то же время у украинских портов находится еще 108 судов, которые ожидают загрузки более 3 миллионов тонн продукции для дальнейшего экспорта.

Экспорт зерна снизился

Международная морская организация также обсудила с украинскими партнерами меры усиления безопасности в рамках временного украинского морского коридора.

С начала маркетингового года 2023-2024, Украина экспортировала 41,989 миллиона тонн зерна, что на 0,643 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году, а это уменьшение составляет 1,5%.

В то же время экспорт пшеничной муки и муки из других зерновых снизился на 33%, составив 87,6 тысячи тонн, что на 43,2 тысячи тонн меньше, чем годом ранее.

Несмотря на это, Украине удалось вернуться к довоенным экспортным показателям зерна, в частности: