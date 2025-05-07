Вследствие российских атак: Украина увеличила импорт газа в десять раз

Импорт природного газа в Украину с начала 2025 года составил 1,12 миллиарда кубических метров. Такая цифра продемонстрирована по состоянию на 5 мая.

Украинский импорт газа в Украину

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы импорта выросли почти в 10 раз – со 118 миллионов кубических метров в 2024 году до 1,12 миллиарда кубических метров в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на данные ExPro.

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В текущем году импорт вырос из-за потребности в ресурсе на отопительный сезон 2024-2025 годов после повреждения добычи в результате российских атак в феврале. В феврале импорт газа составил 512 миллионов кубических метров. И это стало самым высоким уровнем с сентября 2023 года.

Более того, Украина также начала подготовку к следующему отопительному сезону, в частности импортируя природный газ для создания резервов на следующую зиму.

Основную часть газа было импортировано из таких стран:

Венгрии – 669 миллионов кубических метров или почти 60% всего импорта;

Словакии – 261 миллион кубических метров газа (23%);

Польши – 190 миллионов кубических метров (17%).

Основным импортером природного газа была Группа Нафтогаз – почти 900 миллионов кубических метров с начала года или 80% всего импорта. А отдельные частные компании импортировали природный газ для дальнейшей продажи на аукционах АО "Укртрансгаза" на "Украинской энергетической бирже".

Заметьте! В апреле-мае единственным импортером природного газа является НАК "Нафтогаз Украины". А в мае 2025 г. компания намерена импортировать более 400 млн куб м природного газа из Венгрии и Польши.