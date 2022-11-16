Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 2,5 раза

Украина за период с января по октябрь этого года увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии

За январь – октябрь выручка выросла на 326,9 миллиона долларов или в 2,5 раза.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 542,514 миллиона долларов.

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К слову, в октябре 2022 года выручка от экспорта электроэнергии составила 113,4 миллиона долларов против 26,36 миллиона долларов год назад.

Куда экспортировала электроэнергию Украина

За этот период в Польшу Украина поставила электроэнергии на 148,1 миллиона долларов, Словакии – на 141,08 миллиона долларов, Румынии – на 118,26 миллиона долларов, других стран – на 135 миллиона долларов.

Также Украина за период с января по октябрь 2022 года импортировала электроэнергию на 148,89 миллиона долларов против 63 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года. В том числе из Беларуси – на 100,4 миллиона долларов (в январе – феврале), Бельгии – на 30,7 миллиона долларов, Молдовы – на 14,1 миллиона долларов, других стран – на 3,63 миллиона долларов.