Україна збільшила виручку від експорту електроенергії

За січень – жовтень виручка зросла на 326,9 мільйона доларів, або у 2,5 раза.

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 542,514 мільйона доларів.

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До слова, у жовтні 2022 року виторг від експорту електроенергії склав 113,4 мільйона доларів проти 26,36 мільйона доларів рік тому.

Куди експортувала електроенергію Україна

За вище згаданий період до Польщі Україна поставила електроенергії на 148,1 мільйона доларів, Словаччини – на 141,08 мільйона доларів, Румунії – на 118,26 мільйона доларів, інших країн – на 135 мільйона доларів.

Також Україна в за період з січня по жовтень 2022 року імпортувала електроенергію на 148,89 мільйона доларів проти 63 мільйони доларів за аналогічний період минулого року. У тому числі з Білорусі – на 100,4 мільйона доларів (у січні – лютому), Бельгії – на 30,7 мільйона доларів, Молдови – на 14,1 мільйона доларів, інших країн – на 3,63 мільйона доларів.

Нагадаємо! Через масові ракетні обстріли у Міненерго заявили, що з 11 жовтня Україна припинила експортувати електроенергію. Про всі деталі, раніше розповідали тут.