Украина в этом году откажется от импорта газа, – глава Нафтогаза Чернышев

В этом году Украина перестанет импортировать голубое топливо из других стран, полностью обеспечив свое потребление собственной добычей. Для этого нужно будет увеличить объемы добычи.

Об этом в интервью сообщил глава Нафтогаза Алексей Чернышев.

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Насколько нужно увеличить добычу

План требует от "Нафтогаза" увеличить добычу на 8%, а от частных компаний – на 16% в текущем году в условиях запрета на экспорт топлива. Он также не учитывает риски повреждения газодобывающих мощностей.

Международный валютный фонд в конце прошлого года подсчитал, что в 2023 году Украине нужно будет закупить 5 млрд кубометров газа. На то же рассчитывает и Нафтогаз по худшему сценарию, говорит гендиректор.

Увеличение внутреннего производства является нашей стратегической целью и мы должны сами этим заниматься. Это не просто вопрос бизнеса — это вопрос выживания и независимости Украины.

– сказал он.

По словам Чернышова, "Нефтегаз" обеспечил поставки газа по всей стране и даже в такие районы, как Донецкая область, где продолжаются тяжелые бои.

В последние месяцы государственное предприятие импортировало меньше газа, чем планировалось, чтобы помочь производить электроэнергию после того, как инфраструктура пострадала от авиаударов России. По словам Чернышева, компания закупила около половины из запланированных с конца октября 2 миллиардов кубометров топлива.

Обход импорта газа станет первым в истории страны с момента обретения независимости в 1991 году. Это происходит, когда Украина сталкивается с разбитой экономикой и атаками сил Владимира Путина на энергетическую инфраструктуру страны. Ущерб, нанесенный его нефтегазовым объектам, уже составляет около 1 миллиарда долларов, сказал Чернышев.

Долги "Нефтегаза"

Напомним, правительство заморозило тарифы на коммунальные услуги для домохозяйств, чтобы помочь семьям после того, как вторжение России повлекло за собой падение доходов, но пообещало компенсировать Нафтогазу разницу между импортным газом и внутренними ценами. Он этого еще не сделал, его долг перед "Нафтогазом" составляет 177 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов), а муниципалитеты и распределяющие газ компании задолжали 112 миллиардов гривен, сказал Чернышев.

В интервью Чернышев также сказал, что намерен достичь компромисса в марте по соглашению о реструктуризации с некоторыми владельцами облигаций после того, как правительство фактически заблокировало ему выплату долга, чтобы сэкономить средства на закупку газа. В прошлом году "Нафтогаз" объявил дефолт по своим облигациям 2022 и 2026 годов после того, как не смог собрать достаточную поддержку от владельцев облигаций для двухлетней заморозки долга, но достиг соглашения по реструктуризации своих облигаций в 2024 году.

Последнее предложение компании о реструктуризации долга столкнулось с противодействием со стороны группы, отклонившей предыдущие планы отсрочить выплату основной суммы и процентов по долгу в размере 835 миллионов долларов США, где уже просрочен дефолт.

Есть обладатели облигаций, которые имеют спекулятивные амбиции, поскольку цена облигаций низкая, и если они покупают эти облигации и оказывают давление, они заработают деньги. Я хочу найти согласие со всеми. Для нас важно доверие владельцев облигаций, я хочу, чтобы они доверяли мне и компании,

- сказал Чернышев.

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