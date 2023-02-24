Об этом в интервью сообщил глава Нафтогаза Алексей Чернышев.
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Насколько нужно увеличить добычу
План требует от "Нафтогаза" увеличить добычу на 8%, а от частных компаний – на 16% в текущем году в условиях запрета на экспорт топлива. Он также не учитывает риски повреждения газодобывающих мощностей.
Международный валютный фонд в конце прошлого года подсчитал, что в 2023 году Украине нужно будет закупить 5 млрд кубометров газа. На то же рассчитывает и Нафтогаз по худшему сценарию, говорит гендиректор.
Увеличение внутреннего производства является нашей стратегической целью и мы должны сами этим заниматься. Это не просто вопрос бизнеса — это вопрос выживания и независимости Украины.
– сказал он.
По словам Чернышова, "Нефтегаз" обеспечил поставки газа по всей стране и даже в такие районы, как Донецкая область, где продолжаются тяжелые бои.
В последние месяцы государственное предприятие импортировало меньше газа, чем планировалось, чтобы помочь производить электроэнергию после того, как инфраструктура пострадала от авиаударов России. По словам Чернышева, компания закупила около половины из запланированных с конца октября 2 миллиардов кубометров топлива.
Обход импорта газа станет первым в истории страны с момента обретения независимости в 1991 году. Это происходит, когда Украина сталкивается с разбитой экономикой и атаками сил Владимира Путина на энергетическую инфраструктуру страны. Ущерб, нанесенный его нефтегазовым объектам, уже составляет около 1 миллиарда долларов, сказал Чернышев.
Долги "Нефтегаза"
В интервью Чернышев также сказал, что намерен достичь компромисса в марте по соглашению о реструктуризации с некоторыми владельцами облигаций после того, как правительство фактически заблокировало ему выплату долга, чтобы сэкономить средства на закупку газа. В прошлом году "Нафтогаз" объявил дефолт по своим облигациям 2022 и 2026 годов после того, как не смог собрать достаточную поддержку от владельцев облигаций для двухлетней заморозки долга, но достиг соглашения по реструктуризации своих облигаций в 2024 году.
Последнее предложение компании о реструктуризации долга столкнулось с противодействием со стороны группы, отклонившей предыдущие планы отсрочить выплату основной суммы и процентов по долгу в размере 835 миллионов долларов США, где уже просрочен дефолт.
Есть обладатели облигаций, которые имеют спекулятивные амбиции, поскольку цена облигаций низкая, и если они покупают эти облигации и оказывают давление, они заработают деньги. Я хочу найти согласие со всеми. Для нас важно доверие владельцев облигаций, я хочу, чтобы они доверяли мне и компании,
- сказал Чернышев.
Изменится ли цена на газ для потребителей
- На период военного положения цена годового тарифа на распределение зафиксировали все газопоставщики. Также отмечены цены на горячую воду и отопление.
- Хотя действующих оснований для того, чтобы говорить о повышении в ближайшее время нет, некоторые нардепы заявляли, что цена газа для бытовых потребителей неоправданно дорога, поэтому правительство может пересмотреть тарифы весной этого года.