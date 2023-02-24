Про це в інтерв'ю повідомив голова Нафтогазу Олексій Чернишов.

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Наскільки потрібно збільшити видобування

План вимагає від Нафтогазу збільшити видобуток на 8%, а від приватних компаній – на 16% цього року в умовах заборони на експорт палива. Він також не враховує ризики пошкодження газовидобувних потужностей.

Міжнародний валютний фонд наприкінці минулого року підрахував, що у 2023 році Україні потрібно буде закупити 5 мільярдів кубометрів газу. На те ж саме розраховує і Нафтогаз за найгіршим сценарієм, каже гендиректор.

Збільшення внутрішнього виробництва є нашою стратегічною метою, і ми повинні самі цим займатися. Це не просто питання бізнесу — це питання виживання та незалежності України

— сказав він.

За словами Чернишова, "Нафтогаз" забезпечив постачання газу по всій країні і навіть у такі райони, як Донецька область, де тривають важкі бої.

За останні місяці державне підприємство імпортувало менше газу, ніж планувалося, щоб допомогти виробляти електроенергію після того, як інфраструктура постраждала від авіаударів Росії. За словами Чернишова, компанія закупила близько половини із запланованих з кінця жовтня 2 мільярдів кубометрів палива.

Обхід імпорту газу стане першим в історії країни з моменту здобуття незалежності в 1991 році. Це відбувається тоді, коли Україна стикається з розбитою економікою та атаками сил Володимира Путіна на енергетичну інфраструктуру країни. Збитки, завдані його нафтогазовим об'єктам, уже складають близько 1 мільярда доларів, сказав Чернишов.

Нагадаємо, уряд заморозив тарифи на комунальні послуги для домогосподарств, щоб допомогти сім’ям після того, як вторгнення Росії спричинило падіння доходів, але пообіцяв компенсувати Нафтогазу різницю між імпортним газом і внутрішніми цінами. Він цього ще не зробив, його борг перед "Нафтогазом" становить 177 мільярдів гривень (4,8 мільярда доларів), а муніципалітети та компанії, які розподіляють газ, заборгували 112 мільярдів гривень, сказав Чернишов.

Борги "Нафтогазу"

В інтерв’ю Чернишов також сказав, що має на меті досягти компромісу в березні щодо угоди про реструктуризацію з деякими власниками облігацій після того, як уряд фактично заблокував йому виплату боргу, щоб заощадити кошти на закупівлю газу. Минулого року "Нафтогаз" оголосив дефолт за своїми облігаціями 2022 і 2026 років після того, як не зміг зібрати достатню підтримку від власників облігацій для дворічного заморожування боргу, але досяг угоди щодо реструктуризації своїх облігацій 2024 року.

Остання пропозиція компанії про реструктуризацію боргу зіткнулася з протидією з боку групи, яка відхилила попередні плани відстрочити виплату основної суми та відсотків за боргом у розмірі 835 мільйонів доларів США, де вже прострочено дефолт.

Є власники облігацій, які мають спекулятивні амбіції, оскільки ціна облігацій низька, і якщо вони купують ці облігації та чинять тиск, вони зароблять гроші. Я хочу знайти згоду з усіма. Для нас важлива довіра власників облігацій, я хочу, щоб вони довіряли мені та компанії,

— сказав Чернишов.

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