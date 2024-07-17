Нафтогаз ведет переговоры по транзиту азербайджанского газа

Нафтогаз подтвердил переговоры по транзиту азербайджанского газа по инициативе компании Socar. Компания ищет альтернативные решения для поддержания работы газотранспортной системы после завершения сделки с Газпромом.

Переговоры по транзиту

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что переговоры с азербайджанским бизнесом, в частности с Socar, пока не завершены и готового решения пока нет.

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Нафтогаз не планирует продлевать транзитное соглашение с Газпромом, и переговоры по этому поводу не ведутся.

Алексей Чернышов Глава НАК "Нафтогаз Украины" Наша ГТС является одним из ключевых активов государства. Она позволяет нашей стране быть в определенной степени в высшей лиге энергетического бизнеса. Потому что ГТС обеспечивает достаточно существенный потенциальный объем транспортировки. А если мы еще вспомним о наших хранилищах, мы понимаем, что это определенная pole position.

Чернышов также отметил важность функционирования ГТС. Он отметил, что остановка системы приведет к переориентации европейского рынка на других поставщиков газа.

Он указал на популистский подход к вопросу транзита газа во многих странах, подчеркнув, что только 4% газа, потребляемого в Европе, проходит через украинскую трубу, и это не может существенно повлиять на цену или дефицит.