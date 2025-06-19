На фоне саммита G7 в Канаде: делегация Украины встретилась с представителями США и Японии
- Украинская делегация на саммите G7 обсудила с представителями США создание инвестиционного фонда восстановления и усиление санкций против России.
- Во время встречи с премьер-министром Японии обсуждали участие японских компаний в восстановлении Украины и подписали соглашение о выделении 3,3 миллиарда долларов.
Украинская делегация встретилась с представителями стран-партнеров во время саммита G7 в Канаде. В частности украинцы встретились с министром финансов США Скоттом Бессентом.
Встречи Украины во время саммита G7
Во время встречи речь шла об Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления, передает 24 Канал со ссылкой на первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлию Свириденко.
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В частности о расширении мандата на поддержку проектов в сфере оборонной промышленности в Украине,
– уточнила министр и отметила, что США открыты к такому сотрудничеству.
Согласно словам Свириденко, украинская делегация призвала американских коллег усилить санкционное давление на Россию. Министр экономики отметила: один мощный пакет санкций может подорвать способность Путина продолжать агрессию.
Кроме того, были продуктивные встречи с Премьер-министром Японии Шигеру Ишибой. Юлия Свириденко напомнила, что Япония уже оказала помощь Украине на более 12 миллиардов долларов, а в этом месяце Токио и Киев подписали соглашение о выделении 3,3 миллиарда долларов за счет процентов с замороженных российских активов.
Говорили о готовности японских компаний участвовать в восстановлении Украины. Также благодарны им за поддержку и готовность сотрудничать в оборонной индустрии,
– сообщила министр.
Она отметила, что лидеры G7 считают, что мир возможен только при условии прекращения российской агрессии. Они в частности также:
- поддержали усилия Дональда Трампа по достижению справедливого мира;
- зафиксировали дипломатическую формулу;
- настроены применять все инструменты для максимального давления на Москву, в частности через финансовые санкции.
Заметьте! Свириденко поблагодарила Канаду за теплый прием, новые санкции, новую военную поддержку , а также следующий транш на более 2 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов.