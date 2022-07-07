Еврокомиссия пригласила Украину в таможенный безвиз: решение заработает с декабря

Еврокомиссия одобрила решение пригласить Украину в Конвенцию о процедуре совместного транзита. Ожидается, что общий транзит между Украиной и странами ЕС начнется 1 декабря 2022 года.

7 июля EU-CTC приняло решение пригласить Украину в Конвенцию о процедуре совместного транзита, в которой в настоящее время 35 европейских стран.

Читайте Как переселенцам, изменившим место жительства, получить пенсии: важные нюансы

Также Украину пригласили присоединиться к Конвенции об упрощении формальностей торговли товарами.

Ожидаем, что международное применение системы совместного транзита по Украине по оптимистическому прогнозу может начаться уже с 1 декабря 2022 года,

– сказал международный эксперт по таможне Программы ЕС Витянис Алишаускас.

Украинские бизнесмены призывают уже изучать новые возможности

Поскольку до международного применения Украиной NCTS осталось не так много времени, национальная координатор по вопросам совместного транзита Гостаможслужбы Алина Брендак призвала бизнес активизировать изучение новых возможностей, предоставляемых совместным транзитом и уже подавать заявления на получение транзитных упрощений.

Более подробную информацию можно получить на сайте Гостаможслужбы в разделе Режим совместного транзита (NCTS), – сказала она.

Что дает украинскому бизнесу присоединение к Конвенции

NCTS – технология, лежащая в основе европейской Конвенции о процедуре совместного транзита. Присоединение к Конвенции является одним из необходимых условий для вступления Украины в ЕС.

После присоединения Украины к Конвенции, украинский бизнес сможет пользоваться преимуществами и упрощениями общего транзита, которые имеет бизнес в 35 странах Конвенции, а также при перемещении товаров в режиме совместного транзита работать по принципу "одно транспортное средство – одна декларация – одна финансовая гарантия".

После присоединения Украины к Конвенции она станет частью законодательства Украины, а ее положения будут иметь приоритет над национальным законодательством.

ЕС выделит новую крупную финансовую помощь Украине: смотрите видео