Украина вводит санкции в отношении всех российских банков и финучреждений

23 февраля 2023, 15:35
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Источник:

Ярослав Железняк

Украинский парламент поддержал указ президента о применении экономических санкций ко всем российским финансовым учреждениям. За утверждение указа проголосовали 325 нардепов.

Эти санкционные ограничения будут действовать в течение 50 лет.

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Санкции будут применяться ко всем банкам, зарегистрированным или имеющим местонахождение в РФ, в том числе:

  • центрального банка русской Федерации;
  • небанковских кредитных организаций;
  • операторов платежных систем;
  • профессиональных участников фондового рынка;
  • страховых компаний;
  • инвестиционных фондов и других учреждений, зарегистрированных/имеющих местонахождение в РФ, оказывающих финансовые услуги.

Кроме того, санкции предусматривают запрет физическим и юридическим лицам совершать действия, приводящие к избеганию ограничений.

Это мощный шаг и пример для подражания нашим международным партнерам,
– пишет нардеп Ярослав Железняк.

Соответствующее решение вступило в силу с момента принятия Верховной Радой.

В ЕС не утвердили новый санкционный пакет

  • В среду, 22 февраля, послы ЕС провели встречу. На нем они так и не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, который планировали ввести к годовщине полномасштабного вторжения России.
  • Венгрия, требовавшая исключить четырех из санкционного списка, отступила. Впрочем, из-за сопротивления Венгрии послам ЕС не удалось договориться о продлении антироссийских санкций на 9 или 12 месяцев вместо нынешних шести.
  • Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на продление антироссийских санкций ЕС, которые должны возобновляться каждые шесть месяцев, требовал, чтобы из списка изъяли четырех человек.

Автор: Ольга Ожогіна