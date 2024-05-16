В 2024 году товарооборот Украины достиг 35 миллиардов долларов

В первом квартале 2024 года украинский товарооборот достиг 35 миллиардов долларов. При этом, налогооблагаемый импорт составил 19 миллиардов долларов.

С какими странами Украина торгует больше всего

С января по апрель 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму 21,9 миллиарда долларов, тогда как экспорт составил 13,4 миллиарда долларов.

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Облагаемый импорт достиг 19,0 миллиарда долларов, что составляет 87% от общего объема импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 килограмм импорта за этот период составила 0,50 доллара за килограмм, что на 9% выше, чем в соответствующий период 2023 года.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай – на сумму 4,2 миллиарда долларов.

Польша – на сумму 2,3 миллиарда долларов.

Германия – на сумму 1,8 миллиарда долларов.

Куда Украина экспортировала больше всего товаров:

в Польшу – на сумму 1,3 миллиарда долларов;

в Китай – на сумму 1,2 миллиарда долларов;

в Испанию – на сумму 1,1 миллиарда долларов.

Какими товарами торговали чаще всего

В общих объемах ввезенных в январе-апреле 2024 года товаров 65% составляли следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт – на сумму 7,4 миллиарда долларов.

продукция химической промышленности – на сумму 4,2 миллиарда долларов.

топливно-энергетические товары – на сумму 2,7 миллиарда долларов.

В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары – на сумму 8,6 миллиарда долларов.

металлы и изделия из них – на сумму 1,4 миллиарда долларов.

минеральные продукты – на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Морской экспорт Украины

В течение почти девяти месяцев работы украинского морского коридора, был осуществлен транзит почти 1 600 судов, которые вывезли из портов Большой Одессы 45 миллионов тонн грузов.

Основным грузом, перевозившимся через этот морской коридор, была продукция украинских аграриев, предназначенная для мировых продовольственных рынков.

Более 30 миллионов тонн агропродукции было доставлено в 38 стран мира. Сейчас в портах Украины находится еще 108 судов, которые готовятся к загрузке более 3 миллионов тонн продукции для экспорта.

Международная морская организация провела обсуждение с украинскими представителями по усилению мер безопасности в рамках этого временного морского коридора, чтобы обеспечить безопасный и эффективный транспорт грузов.