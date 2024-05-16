З якими країнами Україна торгує найбільше

З січня по квітень 2024 року до України імпортували товарів на суму 21,9 мільярда доларів, тоді як експорт склав 13,4 мільярда доларів.

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Оподаткований імпорт досяг 19,0 мільярда доларів, що становить 87% від загального обсягу імпортованих товарів.

Цікаво! Податкове навантаження на 1 кілограм імпорту за цей період склало 0,50 долара за кілограм, що на 9% вище, ніж у відповідний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай – на суму 4,2 мільярда доларів.

Польща – на суму 2,3 мільярда доларів.

Німеччина – на суму 1,8 мільярда доларів.

Куди Україна експортувала найбільше товарів:

до Польщі – на суму 1,3 мільярда доларів;

до Китаю – на суму 1,2 мільярда доларів;

до Іспанії – на суму 1,1 мільярда доларів.

Якими товарами торгували найчастіше

У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2024 року товарів 65% становили такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – на суму 7,4 мільярда доларів.

продукція хімічної промисловості – на суму 4,2 мільярда доларів.

паливно-енергетичні товари – на суму 2,7 мільярда доларів.

У трійку найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – на суму 8,6 мільярда доларів.

метали та вироби з них – на суму 1,4 мільярда доларів.

мінеральні продукти – на суму 1,2 мільярда доларів.

Морський експорт України

Протягом майже дев'яти місяців роботи українського морського коридору, було здійснено транзит майже 1 600 суден, які вивезли з портів Великої Одеси 45 мільйонів тонн вантажів.

Основним вантажем, що перевозився через цей морський коридор, була продукція українських аграріїв, призначена для світових продовольчих ринків.

Важливо! Понад 30 мільйонів тонн агропродукції було доставлено до 38 країн світу. Наразі у портах України перебуває ще 108 суден, які готуються до завантаження понад 3 мільйонами тонн продукції для експорту.

Міжнародна морська організація провела обговорення з українськими представниками щодо посилення безпекових заходів у рамках цього тимчасового морського коридору, щоб забезпечити безпечний і ефективний транспорт вантажів.