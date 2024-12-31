Шмыгаль рассказал, придерживается ли государство всех социальных обязательств в 2024 году

Как рассказывает премьер-министр Украины, несмотря на все 2024 год удалось пройти достойно. А одним из главных направлений, где есть немалые результаты, стала сфера соцобязательств.

Какие итоги в сфере соцобязательств за 2024 год

Во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение 2024 года Украина смогла реализовать все соцобязательства, передает 24 Канал.

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Поэтому за последний год удалось выплатить более 730 миллиардов гривен пенсий и почти 180 миллиардов гривен социальных пособий. Также, пенсионерам традиционно проиндексировали пенсии.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Кроме того, сохранили в 2024 году неизменность тарифов на газ, тепло и электроэнергию. А семьи, которые в этом нуждались, обеспечили жилищными субсидиями.

Шмыгаль добавил, что одной из программ поддержки населения стала "Зимняя поддержка", которую реализовали по инициативе президента Владимира Зеленского.

Напоминаем! Украинцы могут получить единовременную выплату в размере 1 000 гривен. Подать заявление на получение средств можно 28 февраля 2025, а использовать средства – до 31 декабря 2025 года. Полученные деньги можно использовать на коммунальные платежи, медицинские, ветеринарные или юридические услуги, образование, донаты на ВСУ и тому подобное.