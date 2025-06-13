Шаги в рамках Ukraine Facility: Украина выполнила менее половины запланированных пунктов

В среду, 11 июня, состоялась координационная встреча между украинскими представителями и участниками Европейской комиссии по реализации Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility. Особое внимание уделили текущему состоянию реализации Плана Украины на второй квартал 2025 года.

Помощь в рамках Ukraine Facility

По состоянию на июнь текущего года из 11 запланированных шагов выполнено 3, тогда как остальные находятся на финальном этапе согласования, передает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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Речь идет в частности о таких шагах:

Вступление в силу законодательства о пересмотре деклараций добропорядочности судей и процедур их проверки;

Улучшение исполнения судебных решений, включая вступление в силу закона о цифровизации исполнительного производства;

Вступление в силу Закона Украины "О профессиональном образовании";

Вступление в силу постановления Кабинета Министров о закупке социальных услуг за средства госбюджета на условиях софинансирования с местными бюджетами;

Публикация исследования о мерах для предоставления территориальным общинам статуса юридического лица;

Запуск международных тендеров СРП с обеспечением их прозрачности.

Также Европейская комиссия сообщила о начале рассмотрения отчета Украины за предыдущий период выполнения УкрПлана,

– говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что именно текущий 2025 год станет "наиболее интенсивным" по объему обязательств: в течение года предполагается выполнение 56 шагов. Для сравнения, в 2024 году Украина вовремя и в полном объеме без каких-либо изменений и корректировок выполнила все 36 запланированных индикаторов.

Заметьте! Это обеспечило рекордные 16 миллиардов евро международной поддержки за год.