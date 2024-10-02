Украина выполнила почти все индикаторы для помощи от ЕС: какую сумму удастся получить

Украина выполнила восемь из девяти квартальных индикаторов программы финансовой помощи ЕС Ukraine Facility в третьем квартале 2024 года. По данным Министерства экономики, последний индикатор находится на завершающем этапе выполнения.

Даст ли ЕС средства Украине

Достижение этих индикаторов позволит Украине получить 4 миллиарда евро в ноябре, из которых 1,5 миллиарда евро составят гранты, сообщает Минэкономики.

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На этой неделе были одобрены два индикатора. В частности, Кабмин утвердил Стратегию демографического развития до 2040 года и подписал техническое задание на создание информационной системы для выполнения функций Национальной комиссии, которая регулирует сферы энергетики и коммунальных услуг.

Демографическая стратегия Украины до 2040 года определяет конкретные шаги для решения ключевых проблем в сфере человеческого капитала:

Улучшение ситуации с рождаемостью.

Уменьшение уровня преждевременной смертности.

Преодоление негативных миграционных трендов, в частности возвращение украинцев из-за рубежа.

Активизация участия в рынке труда максимального количества трудоспособных граждан.

Содействие активному долголетию.

Создание инфраструктурных и безопасных условий для улучшения демографической ситуации.

Заметьте! Украина ежеквартально направляет отчеты Европейской комиссии о выполнении индикаторов Плана. После получения положительной оценки от Еврокомиссии и государств-членов ЕС Совет ЕС принимает решение о выделении средств.