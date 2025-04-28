Украина срочно закупит газ из-за сокращения собственной добычи

Украина вынуждена импортировать миллиард кубометров газа после сокращения добычи, вызванного российскими обстрелами. Для этого привлечен кредит в размере 410 миллионов долларов.

Сколько газа планируют закупить

Нафтогаз уже получил 270 миллионов евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и грант в 140 миллионов евро от правительства Норвегии через фонд NORAD, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.

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Глава "Нафтогаза" Роман Чумак заявил, что привлеченное финансирование позволит закупить почти 1 миллиард кубометров газа.

Полученные средства являются чрезвычайно важными для Нафтогаза. Они позволят закупить почти 1 миллиард кубометров газа, что критически важно для стабильного прохождения следующего отопительного сезона, особенно в условиях войны и регулярных атак на нашу энергетическую инфраструктуру. Спасибо всем партнерам, которые помогают Нафтогазу подготовиться к следующей зиме,

– отметил Чумак.

Из-за падения собственной добычи Украина уже импортирует газ из Европы. По прогнозам НБУ, объем импорта газа в 2025 году возрастет до 2,9 миллиарда долларов, частично при поддержке международных партнеров.

Заметьте! В последующие годы потребность в импорте постепенно уменьшится – до 1,1 миллиарда долларов в 2026 году и около 0,4 миллиарда долларов в 2027 году.