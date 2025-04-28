Украинцам выплатили пенсии за апрель: ПФУ назвали сумму начислений

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за апрель текущего года. Это произошло 25 числа.

ПФУ выплатил средства пенсионерам за апрель

На пенсионные выплаты направлено 67,4 миллиарда гривен, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В частности АО "Укрпочта" выплачено 9,4 миллиарда гривен А через уполномоченные банки – 58,0 миллиарда гривен.

По состоянию на 27 апреля профинансировано:

на выплату жилищных субсидий и льгот – 5888,4 миллиона гривен;

на страховые выплаты – 3032,9 миллиона гривен, в частности на оплату больничных – 1778,8 миллиона гривен.

Сумма не претерпела изменений по сравнению с мартом. Тогда после индексации было выплачено также 67,4 миллиарда гривен.

Заметьте! В феврале на выплаты направили 62,2 миллиарда гривен, в январе – 61,7 миллиарда гривен.