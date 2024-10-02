За что потребителей могут лишить субсидии и как не остаться без средств

В этом году контроль за предоставлением субсидий существенно усилился, и некоторым категориям украинцев могут вовсе отменить выплаты. Это может зависеть от дохода домохозяйства и других факторов.

За что могут отменить субсидию

Наибольшая вероятность потери субсидии возникает из-за наличия долгов, сообщает Минсоцполитики.

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Управленческие компании и ОСМД обязаны ежемесячно информировать Управление социальной защиты о задолженности потребителей.

Вот еще несколько причин, которые могут привести к отмене субсидии:

Изменение места жительства – льготы предоставляются на основе конкретного жилья, поэтому при изменении адреса выплаты могут быть отменены. Смерть получателя субсидии – в таком случае выплаты больше не могут предоставляться. Неправдивая информация о доходах – если финансовый мониторинг обнаружит несоответствия, например, крупные покупки или наличие на депозите более 50 тысяч гривен, это может привести к потере льгот.

Заметьте! Если у вас есть документальное подтверждение задержки выплат зарплаты или пенсии, что привело к несвоевременному внесению платежей, долг не будет начислен. В таком случае можно восстановить отмененную субсидию, погасив долг или заключив соглашение о реструктуризации с поставщиком жилищно-коммунальных услуг.