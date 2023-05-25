Украинцев запугивают критически малыми запасами топлива: что происходит на самом деле

Информация о якобы критически низких запасах топлива в Украине – фейковая и направленная на устрашение населения. На самом же деле топлива достаточно, а его недостаток даже не прогнозируется.

Российские фейки

Разгоняют фейк о критически низких запасах топлива в Украине российские пропагандисты. За основу они взяли слова заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника, который сказал, что "в настоящее время страна обеспечена топливом не более чем на 30 дней".

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Однако это заявление прозвучало в контексте необходимости создания стратегических запасов нефти и нефтепродуктов. Цель которых – законодательно обязать трейдеров держать определенный запас в зависимости от их оборота.

Российские СМИ распространяют информацию о том, что в Украине якобы остался "критически малый запас топлива" и поэтому в стране "началась паника". Колесник не заявлял о том, что в Украине якобы "назревает острый дефицит топлива". Речь идет о том, что в условиях блокады (полного прекращения поставок) в стране останется топливо на 30 дней,

– объясняют аналитики.

Что сказал Колесник

Колесника цитирует Министерство энергетики. И действительно, из этой цитаты четко понятно, что заместитель главы ведомства не говорил о кризисной ситуации в стране – он:

предположил, что Россия может попытаться вызвать этот кризис;

отметил важность увеличения минимальных запасов нефти и нефтепродуктов;

отметил, что сейчас у Украины эти запасы на 10–30 дней.

Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов – еще один ответ на вызов, поставленный перед страной войной. Сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10–30 дней за счет собственной добычи и запасов. Этого критически мало, учитывая все коварство врага, с которым мы имеем дело, нельзя исключать риск очередной попытки лишить нас топлива,

– сказал Колесник.

Топлива достаточно

В то же время в экспертной среде уверяют: Украина полностью обеспечена топливом. А 30-дневный запас – это очень много.

Даже если ни капли горючего не зайдет, мы будем месяц ездить. Это очень много. Максимальные запасы, которые предполагает соответствующий законопроект, работа над которым идет, составляют 61 день. А у нас уже есть половина этого,

– объяснил энергетический эксперт Сергей Куюн.

Более того, добавил он, с начала 2023 года Украина находится в "хроническом профиците" топливных марок. Причем всех видов.