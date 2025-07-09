Изменение приоритетов: украинцы все меньше покупают доллары, но больше обращают внимание на евро

Еще с апреля 2025 года украинцы начали покупать больше евро наличными. И несмотря на то, что доллар остается главной валютой в Украине, он все более теряет свои позиции на рынке.

Украинцы больше покупают евро, чем доллары

В частности, в июне украинцы купили 1,796 миллиарда долларов и продали 1,474 миллиарда этой валюты, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Что будет с курсом валют до конца 2025 года

То есть граждане купили на 322 миллиона долларов больше, чем продали. В то же время в июне украинцы приобрели долларов (относительно сальдо) на 1,158 миллиарда долларов и продали 1,115 миллиарда долларов (эта сумма тоже учтена в сальдо).

Однако доля евро уже достигла половины от этого объема. В июне жителей Украины купили на 577 миллионов долларов и продали на 301 миллион долларов в эквиваленте.

Обратите внимание! Чистая покупка долларов составила в июне 44 миллионов долларов, а евро – 276 миллионов в долларовом эквиваленте.