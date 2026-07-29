Осталось всего несколько дней: средства украинцев могут вскоре "сгореть"

Украинцы должны использовать "Национальный Кэшбэк" до определенной даты. Если этого не сделать, то средства просто вернутся в государственный бюджет.

Что известно о "Национальном кэшбеке"

Нацкешбек будет доступен до 31 июля включительно, о чем сообщили в Министерстве экономики и окружающей среды Украины .

Но сама программа "Национальный Кэшбэк" не закрывается . Она продолжит работать в обычном режиме.

Решение касается апрельской выплаты. В нее также входит:

кэшбек на горючее;

все ранее накопленные средства на карточках Нацкешбека.

Кэшбек за апрель украинцы начали получать с 3 июля. Об этом писали в Действии.

Использовать средства можно следующим образом:

оплатить коммунальные и почтовые услуги;

потратить на благотворительность и поддержку сил обороны;

купить лекарства и продукты украинского производства;

купить книги украинского издательства.

Дело в том, что апрельская выплата завершает первый этап программы. А уже с 1 мая начался новый этап, потому и накопления формируются заново.

Напомним, что "Национальный Кэшбэк" расширяется. К программе присоединились еще два банка – Alliance bank и KredoBank. В программе теперь 22 банка-участника.