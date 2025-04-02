Украинцы оценивают свое благосостояние лучше всего за последние два года

В марте 2025 года оценка украинцами собственного благосостояния достигла самого высокого уровня за последние два года. Индекс потребительских настроений вырос на 8 пунктов и составляет 84,3 п., рост коснулся всех составляющих этого показателя.

Как украинцы оценивают свое экономическое положение

Индекс текущего положения увеличился до 60,5 пунктов, что на 7,2 пункта больше, чем в феврале, передает 24 Канал со ссылкой на исследование компании Info Sapiens.

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Индекс экономических ожиданий повысился на 8,6 пунктов. и достиг 100,2 пункта. В марте 2025 года показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 4 пункта, достигнув 119,1 пункта.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,7 пункта и составляет 183,1 пункта, тогда как индекс девальвационных ожиданий снизился на 10 пунктов, достигнув 148,4 пункта.

В марте 2025 года мы наблюдаем значимое повышение как индекса потребительских настроений, так и его составляющих. Население Украины более положительно оценивает собственное текущее положение, это максимальное значение индекса за последние 2 года наблюдений,

– отмечают аналитики.

Индекс потребительских настроений формируется на основе выборочного обследования домашних хозяйств Украины. В исследовании принимают участие 1000 человек в возрасте от 16 лет.