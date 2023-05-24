2 триллиона гривен: сколько денег накопили на депозитах украинцы

Украинцы пытаются копить деньги, а не тратить их. Так, по состоянию на май 2023 года объем банковских депозитов вырос на треть по сравнению с показателями прошлого года. Общий объем кредитов сократился на 8%.

Сколько денег накопили украинцы

По данным аналитиков Опендатабот, по состоянию на май 2023 года, общий объем депозитов бизнеса и граждан составляет почти 2 триллиона гривен. Это на 33% больше, чем в прошлом году, "и почти вполовину больше, чем по состоянию на начало мая 2021 года".

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Сумма депозитов компаний и предприятий составляет 1,03 триллиона гривен. Это на 44% больше, чем к началу мая 2022 года. Выросли и объемы депозитов украинцев. На начало мая текущего года общая сумма вкладов граждан в украинских банках составила 942 миллиарда гривен. Это на 36% больше, чем по состоянию на май 2021 года,

– отмечают аналитики.

Кредитов берут меньше

В то же время общий объем ссуд сократился на 8%. Большинство кредитов приходится на бизнес – 736 миллиардов гривен.

Граждане же одолжили у банков всего 205 миллиардов. Что на 17% меньше, чем ранее.

Корпоративный сектор предпочитает ссуды в национальной валюте: их доля составляет 68% от общего объема. Украинцы преимущественно берут гривневые займы — их доля достигает 94%,

– рассказали эксперты.

Напоминаем В настоящее время банки предлагают – в зависимости от стратегии и своего размера – ставки от 12,5% до 16%. Инфляция же, по последним прогнозам Нацбанка, в этом году может замедлиться – до 15%. Хотя еще в марте она составляла 21,3%.