Кто из украинцев сможет получить десятикратную пенсию
11 ноября 2023, 09:00Читати новину українською
Некоторые из украинцев, достигнув пенсионного возраста, могут получить одновременную выплату в размере десяти пенсий. Для этого есть несколько критериев.
Кто может получить десятикратную пенсию
Единоразовую выплату в размере десяти пенсий могут получить работники коммунальных и государственных учреждений, имеющих страховой стаж, определенный законодательством. Речь идет о работниках образовательных учреждений, заведений здравоохранения и социальной защиты и должностях, работа на которых обеспечивает граждан Украины правом на пенсию за выслугу лет.
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Это работники, которые:
- получили назначение пенсии по возрасту после 1 октября 2011;
- до этого не получали никакой другой пенсии;
- на день достижения пенсионного возраста работали в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности в должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;
- имеют страховой стаж: мужчины – 35 лет, женщины – 30 лет.
О каких заведениях и учреждениях идет речь
Десятикратную пенсию смогут получить работники таких учреждений:
- общеобразовательных школ, в том числе музыкальных и художественных;
- межшкольных учебно-производственных комбинатов;
- работники детских домов, детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний и школ-клиник;
- работники заведений высшего образования I-II уровней аккредитации и профессионально-технических училищ;
- дошкольных и внешкольных учебных заведений всех типов;
- библиотек;
- детских клиник, поликлиник и санаториев;
- медицинских учреждений разного типа;
- санаторно-курортных учреждений и диагностических центров;
- аптек;
- контрольно-аналитических лабораторий;
- медико-социальных экспертных комиссий;
- интернатных учреждений для инвалидов, детей-инвалидов и пожилых людей;
- медицинских отделов протезных предприятий