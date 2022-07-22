Пенсионеры могут получить помощь от ООН: как оформить заявление

Украинцы могут получить финансовую помощь от международных организаций. Ее размер составляет 2220 гривен в месяц.

Оформить заявление на получение помощи можно очень просто и быстро. Ведь делается это в онлайн-режиме.

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Как подать заявление на помощь от ООН

Для этого нужно зайти на платформу єДопомога, нажать "Выплаты от международных организаций", а затем – "Заполнить заявку на помощь". В заявке просят указать реквизиты счета в формате IBAN, поэтому рекомендуем заранее их узнать.

Первоначально данные заявителя проверяют работники Минсоцполитики с помощью баз данных и реестров. Все для того, чтобы программой не смогли воспользоваться мошенники. Однако именно решение о предоставлении помощи соответствующей категории населения и сумм выплат принимают международные организации.

Приоритетом являются уязвимые группы людей:

люди с инвалидностью,

пенсионеры,

одинокие родители, которые самостоятельно воспитывают детей,

малообеспеченные семьи.

В течение трех месяцев пенсионеры, заявку которых приняли в ООН, будут получать помощь в размере 2220 гривен. То есть в целом за 3 месяца можно получить 6660 гривен. Деньги поступят на счет, реквизиты которого вы укажете в заявке.

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В Украине с 1 июля выросли пенсии и другие социальные выплаты. Теперь минимальная пенсия равна прожиточному минимуму нетрудоспособных лиц, то есть она увеличилась на 93 гривны. Кроме того, на 930 гривен увеличился размер максимально разрешенной пенсии.