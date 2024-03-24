Не получили ожидаемых надбавок: некоторые пенсионеры не довольны индексацией выплат

Несмотря на обещания властей предоставить значительные доплаты к пенсии, некоторые украинцы выражают недовольство по поводу размера полученных надбавок. Вместе с тем, мартовская индексация охватила практически 10 миллионов пенсионеров.

У всех ли выросли выплаты в результате индексации

Многие люди выражают недовольство, что несмотря на обобщенные заявления об универсальном повышении на 100 гривен, на практике ситуация оказалась сложнее. Дело в том, что в официальных документах не указано об обязательном увеличении пенсий минимум на 100 гривен, как это обещали ранее.

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Поэтому, некоторые пенсионеры получили лишь несущественный рост пенсии – до 100 гривен, которое является результатом дополнительных выплат за стаж, а не индексации. В то же время возникла путаница в отношении лиц, которые вышли на пенсию в период с 2020 по 2023 годы.

Кто остался вообще без индексации

! Следует принять во внимание и то, что повышение пенсий происходит также через перерасчет в связи с увеличением прожиточного минимума, которое уже заложено в законе. Поэтому оно не связано с индексацией, которая упоминается в постановлении.

В то же время нынешняя индексация пенсий обошла стороной некоторые категории пенсионеров, а именно:

Бывших судебных работников и прокуроров, которым с 1 марта не был проведен перерасчет пенсий; Лиц, чьи месячные выплаты достигают размера в десять минимальных пенсий, что эквивалентно сумме в 23 610 гривен. Поскольку это максимальный пенсионный размер в Украине, он не подлежит индексации.

Как изменятся выплаты для пенсионеров с 1 апреля



Согласно действующему законодательству, пенсионеры старше 65 лет с полным стажем должны получать не менее 40% от определенной в Украине минимальной зарплаты. Сейчас этот показатель – 2 840 гривен, с апреля это будет уже 3 200 гривен.

Заметьте! Сейчас минимальная зарплата, которую получают украинцы – 7 100 гривен. С 1 апреля она вырастет до 8 000 гривен.

Также вырастут пенсии работающих пенсионеров. Их выплаты увеличатся, благодаря новоприобретенному стажу.