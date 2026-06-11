Украинцы получают письма от «Укрэнерго»: в компании рассказали, что происходит

Многие украинцы начали получать на свою почту странные письма. Их отправителем якобы является НЭК «Укрэнерго». В основном в этих сообщениях людей побуждают скачать вложение или перейти по ссылке.

Почему украинцы получают письма от Укрэнерго

Однако компания предупредила, что этим занимаются мошенники, о чем говорится в сообщении Укрэнерго.

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В письмах могут быть сообщения типа «График отключения электроэнергии с 10 по 12 июня», «Квитанция на оплату электроэнергии» и т. п.

В зоне риска преимущественно пользователи почтовых ящиков с определенных доменов:

@i.ua; @ua.fm; @email.ua.

Обратите внимание! Рассылка возможна и для абонентов других почтовых сервисов.

Что же содержится в письме? Адресату предлагают скачать «документ с официального сайта». Но за ним на самом деле скрывается вредоносное программное обеспечение.

После запуска программа может:

похитить пароли,, банковские данные и личную информацию;

предоставить посторонним лицам доступ к устройству;

использовать его для проведения кибератак.

Письма якобы приходят с официального адреса НЭК «Укрэнерго»: office@ua.energy. Но на самом деле их отправляют мошенники. А рассылка писем может осуществляться из России.

Важно! НЭК «Укрэнерго» никогда не рассылает графики отключений или квитанции об оплате в личные сообщения.

Актуальная информация о возможных отключениях света публикуется на официальных страницах «Укрэнерго»,, в частности в социальных сетях.

Если же подобное письмо пришло на почту,, то не нужно переходить по ссылкам или скачивать файлы. Компания советует удалить сообщение из почтового ящика,, а в случае случайной загрузки – немедленно проверить устройство антивирусом.

В НЭК «Укрэнерго» призвали пользоваться только официальными источниками информации и предупреждать о мошеннических схемах своих родственников и друзей.

Что еще известно о мошеннических схемах в Украине

Напомним,, что мошенники часто выдают себя за сотрудников банка,, чтобы получить у человека его банковские данные. В этом случае лучше прервать звонок. После этого нужно самостоятельно набрать официальный номер банка,, который указан на обратной стороне вашей пластиковой карты или на официальном сайте. Такой совет дала адвокат Дина Дрижакова.

Также мошенники недавно рассылали письма от имени Национального банка. В тексте сообщения злоумышленники побуждали перейти по ссылке и загрузить архив с перечнем документов. Но в архиве содержалось вредоносное программное обеспечение.