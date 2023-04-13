Новый вид пенсий: кто из украинцев может получить на 7 тысяч больше

Теперь меценаты смогут помочь своим родственникам и знакомым получить больше выплат на 7 тысяч гривен. Это новый вид пенсий, благотворителем которой может стать любой гражданин Украины.

Меценатские пенсии в 2023 году

Граждане, проживающие в Украине или находящиеся за границей, могут пожертвовать в Пенсионный фонд. Таким образом, они могут увеличить размер пенсии своим родителям, бабушкам, дедушкам и просто близким людям.

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Закон, принятый ВР в 2022 году, разрешает осуществлять благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы можно делать в пользу конкретного человека, уже получающего пенсию и имеющего счет в Пенсионном фонде, или обезличенно,

– рассказала председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Согласно этому, если меценат перечислю на счет 10 тысяч гривен, то 7 тысяч получит пенсионер для которого пожертвовали, а 3 тысячи гривен отправят на пенсии другим.

В 2025 году наступит критический момент для ухода на пенсию: в чем дело

В 2023 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, украинцам нужно иметь не менее 30 лет стажа. Следовательно, ежегодно требования к стажу будут увеличиваться на год. Следовательно, к 2028 году норма будет составлять 35 лет.

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Впрочем, самым критическим годом станетПо словам ученой Лидии Ткаченко, в среднем в 60 лет у украинцев около 32 лет стажа. Поэтому выйти на пенсию вовремя в 2023 они еще смогут, а вот в 2025 уже нет.

Кроме того, с началом полномасштабной войны правительство разрешило украинцам не платить ЕСВ, соответственно стаж таким гражданам не засчитывается.